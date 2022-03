Unidade de saúde foi reformada e modernizada para garantir mais conforto aos 2,5 mil usuários e aos funcionários

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou a revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Paraíba. A cerimônia reuniu representantes da secretaria, funcionários e usuários da unidade no final da tarde desta terça-feira, 9. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, aproveitou a ocasião para ressaltar a importância da Atenção Primária na prevenção à saúde da população.

“Participar destas entregas das unidades reformadas é uma oportunidade de visitar os equipamentos da nossa rede e conhecer de perto os profissionais que nelas atuam. Neste cenário de desestruturação da Saúde, que encontramos ao assumir a gestão, temos que valorizar os profissionais. A equipe da Atenção Básica foi e segue extremamente dedicada nestes tempos de pandemia da Covid-19. Trabalhando diariamente na vacinação e na testagem, inclusive no Carnaval”, reconheceu Conceição.

A secretária acrescentou que o trabalho da Atenção Primária é fundamental na prevenção à saúde e também como ligação entre a comunidade e o restante da rede de assistência.

“As reformas nas unidades básicas de saúde, iniciadas em 2021, vão seguir neste ano, e também serão contemplados os dois principais hospitais (São João Batista e do Retiro). Tanto os usuários quanto a equipe de profissionais merecem um lugar mais confortável e acolhedor”, disse.

A Unidade Básica do Jardim Paraíba, que atende cerca de 2,5 mil pessoas, foi reformada em cinco meses e recebeu melhorias na iluminação, telhado, piso, pintura e acabamento geral. A UBS Jardim Paraíba conta com recepção, salas de consultório e vacinação, sala de curativo, sala para depósito de material e banheiro. As obras foram executadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

Representando os usuários, a moradora do Jardim Paraíba, Therezinha Rocha Barros, fez questão de agradecer as melhorias.

“Também estava aqui durante a inauguração em 25 de junho de 2011, e fiz questão de comparecer de novo. Todos ganham com o ambiente reformado e com mais conforto para receber a gente”, disse Therezinha, mostrando uma reportagem de jornal com a foto dela na inauguração de 2011.

A gerente da unidade, a enfermeira Laudiceia Veloso, assumiu o cargo durante a reforma, quando o atendimento estava acontecendo na Policlínica da Mulher.

“Atuava na rede hospitalar do município e é um desafio estar à frente de uma unidade da Atenção Básica. Mas a equipe dedicada e a estrutura revitalizada, com certeza, vão facilitar esta adaptação”, falou.

Também estavam na cerimônia de entrega a coordenadora da Atenção Primária da SMS, Albanea Trevisan; a coordenadora do Departamento de Almoxarifado e Logística, Vânia Martins; a coordenadora do Distrito II, Sueli Salume; as coordenadoras dos distritos I, III e IV, Elisângela Marcelo, Stela Maris e Jaqueline Batista, respectivamente; além da presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíba, Magda Almeida de Souza; e Neuza Maria de Paula Marques, do Conselho Gestor da unidade.

Em 2021, cinco unidades foram reformadas

No ano passado, a Prefeitura de Volta Redonda entregou entre os meses de outubro e novembro, cinco unidades da Atenção Primária em Saúde reformadas. Foram beneficiados Retiro, Caieiras, Rústico, Coqueiros e Vila Americana, além de bairros que compõem a área de abrangência destas unidades.

Fotos: Cris Oliveira/Secom/PMVR