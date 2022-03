Medidas tomadas pelo TRE-RJ garantem proteção sanitária nos locais de votação

Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre 8h e meia-noite, esta quinta-feira (10) é também o último dia para realização de debates no rádio ou na televisão. Já a sexta-feira (11) é o prazo-limite para a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução de propaganda eleitoral no portal do jornal impresso na internet. As datas estão estabelecidas na Resolução TRE-RJ 1.201/21, que dispõe sobre as eleições suplementares em Itatiaia.

Véspera do pleito e último dia para a propaganda eleitoral, o sábado (12) ainda permite que candidatas e candidatos utilizem alto-falantes ou amplificadores de som, entre 8h e 22h. Porém, essa aparelhagem de som deve transitar pela cidade, sem ser fixada num determinado local. Também pode haver distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata, desde que respeitadas as restrições impostas pelas autoridades públicas em decorrência da pandemia. Já o uso carro de som ou minitrio é autorizado até as 22h, mas apenas em carreatas, caminhadas e passeatas.

No domingo (13), data da votação para prefeito e vice em Itatiaia, é vedada qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos. Até o término da votação, às 17h, é proibida a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Nesse dia, somente é permitida ao eleitor manifestar individual e silenciosamente a preferência por partido político, coligação ou candidato.

Locais de votação

Antes de sair para votar, eleitoras e eleitores devem consultar o local de votação no site do TRE-RJ ou no aplicativo e-Título e confirmar se houve alguma alteração. Esse é, por exemplo, o caso das eleitoras e eleitores das seções 14, 15, 16, 17, 18, 152, 159, 164, 169 e 203, que funcionavam na Escola Municipal Maria José de Aquino e foram transferidas para o Centro de Educação Infantil Neli Pereira da Silva, na rua Francisco de Carvalho, sem número, na Vila Maia. As 66 seções eleitorais de Itatiaia estão distribuídas por 12 locais de votação.

Medidas sanitárias

Foram tomadas uma série de medidas de proteção sanitária nos locais de votação. O início da votação foi antecipado em uma hora, com as seções eleitorais funcionando das 7h às 17h. Não haverá identificação biométrica, para que não haja superfície de contato em comum. A apresentação do documento de identificação oficial com foto ao mesário ou à mesária será feita a distância. As(os) eleitoras(es) serão orientadas(os) a higienizar as mãos com álcool em gel, que ficará disponível em cada mesa receptora de votos, antes e depois de votarem. Nos locais de votação, o uso de máscara será obrigatório.