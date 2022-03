6ª Conferência Municipal de Cultura acontece neste sábado

Evento será realizado na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília

Neste sábado, dia 12 de março, acontece a 6ª Conferência Municipal de Cultura. O evento começa às 8h com o credenciamento e vai até as 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília. Durante a Conferência será realizada também a eleição para os titulares e suplentes das cadeiras do Conselho Municipal de Política Cultural.

A mesa de abertura do evento será composta pelo secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o atual presidente do Conselho, Leon Chaves e Maria Beatriz, representando a sociedade civil na comissão organizadora da conferência. O tema será sobre Planejamentos e Desafios com Anderson de Souza, Ana Cabral do Programa Escuta Cultura, e Oswaldo Castro Júnior, conselheiro estadual de cultura.

Os participantes da Conferência serão divididos em grupos para o início das discussões dos eixos temáticos. À tarde, a Conferência segue para a apresentação das discussões e a eleição dos novos conselheiros.

“Esta conferência será uma grande oportunidade para dialogarmos com a sociedade civil em busca de avanços para as políticas culturais do município”, comentou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Como participar?

É importante destacar que para votar é obrigatório participar da conferência e dos grupos de discussões. Já para se candidatar, além de participar da conferência, o artista ou fazedor de cultura deverá estar inserido no cadastro de artistas da Secretaria de Cultura de Volta Redonda, através do mapeamento cultural.

Caso o artista ainda não esteja cadastrado, o mesmo poderá ser feito de forma simples, através do site: cultura.voltaredonda.rj.gov.br. É necessário também que os eleitores e candidatos, estejam portando comprovante de residência e documento de identificação no ato do credenciamento.

Para acessar o edital e obter mais informações, acesse: cultura.voltaredonda.rj.gov.br

Foto: Arquivo- Secom/PMVR