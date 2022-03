No encontro, na manhã desta quarta-feira, dia 09, parlamentar também agradeceu a instalação de quebra-molas em trecho da via, em Volta Redonda, como medida emergencial

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve, na manhã desta quarta-feira, dia 09, com representantes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para discutir novas medidas de segurança a serem implantadas na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Os encontros com o coordenador de Engenharia do Dnit, Fernando Luiz Correia, e com o vice-presidente do DER, Fred Pacheco, também foram para agradecer a instalação de quebra-molas, como medida emergencial, para evitar acidentes no quilômetro 3,8 da via, trecho de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana, na última sexta-feira, dia 04.

“A pauta principal da conversa com representantes do Dnit e DER foi agradecer pelo empenho e agilidade na instalação de quebra-molas no trecho da Rodovia do Contorno que registrava acidentes constantes, alguns com vítimas fatais. Porém, conforme afirmei anteriormente, vou seguir fiscalizando e pedindo a manutenção constante da via para garantir segurança aos motoristas”, disse Jari.

Ele acrescentou que as reuniões foram produtivas e os dois órgãos se mostraram dispostos a continuar aplicando medidas para aumentar a segurança na rodovia. “No Dnit, discutimos a possibilidade da instalação de redutores de velocidade eletrônicos (radares). E o DER se comprometeu a fazer reparos no pavimento asfáltico e ainda realizar a limpeza e capina nas margens da via para garantir a visibilidade da sinalização vertical (placas)”, contou o deputado.

Trabalho na Alerj segue marcado por conquistas para a população

Nesta semana, o deputado Jari foi coautor em dois Projetos de Lei aprovados pela Casa. O primeiro torna obrigatório, nos editais de concursos para policiais militares do estado do Rio de Janeiro, a inclusão de questões sobre a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O projeto tem como objetivo ampliar o conhecimento dos futuros agentes de segurança sobre os direitos das minorias, para garantir um melhor atendimento a toda a população. “Conhecer e respeitar os direitos das mulheres, dos idosos e das pessoas com necessidades especiais é uma obrigação do Estado e um importante passo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou Jari.

O segundo projeto subscrito pelo parlamentar também trata de direitos humanos. A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) aprovou a criação de um programa de fornecimento de absorventes higiênicos para a população em situação de rua.

Na última semana, foi aprovado pela Casa o primeiro Projeto de Lei apresentado por Jari como deputado estadual, que regulamenta a realização de audiências e consultas públicas no Estado. De acordo com a proposta, tais reuniões não poderão ser realizadas em datas que dificultem a presença da população, como feriados, segundas e sextas-feiras com feriados nas terças e quintas-feiras, véspera de Carnaval e entre Natal e Réveillon.

“Este projeto reafirma a marca dos meus mandatos no legislativo. A participação popular e o controle social. Acredito na participação efetiva da população como instrumento fundamental para a criação de políticas públicas eficazes”, falou o deputado.