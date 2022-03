Projeto ‘Volta Redonda Formando Profissionais’ terá novas turmas e visa gerar oportunidades de crescimento pessoal e profissional

No último dia 8 de março, que marcou as comemorações no país pelo Dia Internacional da Mulher, a Fundação Beatriz Gama (FBG) realizou a aula inaugural das novas turmas do projeto “Volta Redonda Formando Profissionais”, com cinco cursos que voltaram à grade de capacitação da fundação: Manicure, Depilação, Cabeleireira(o), Estética Corporal e Organização de Eventos.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que vem priorizando a reconstrução da cidade com investimentos em setores importantes como a educação, para a formação de mão de obra qualificada, e buscando atender as exigências do mercado de trabalho, afirmou que novas turmas e novos cursos serão implementados pela entidade.

“Estamos retomando as atividades do projeto que haviam sido suspensas pelo governo anterior. No momento, resgatamos cinco cursos e ainda este ano, teremos mais vagas com novas opções de cursos de formação”, assegurou Neto.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira Gonçalves, ao dar boas vindas aos estudantes dos cursos oferecidos gratuitamente, lembrou que esta capacitação significa o primeiro passo para um futuro melhor e promissor.

“O projeto ‘Volta Redonda Formando Profissionais’ visa aperfeiçoar habilidades, gerando oportunidades de crescimento pessoal e profissional, preparando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho em nosso município”, enfatizou Vitor Hugo.

As inscrições foram abertas desde o dia 14 de fevereiro para moradores de Volta Redonda a partir dos 16 anos de idade. Os cursos são na forma presencial, com o comparecimento na sede da FBG, no bairro Retiro. O limite é de 15 alunos por turma, respeitando o protocolo de prevenção da Covid-19. Segundo a direção dos cursos, o objetivo foi atender as pessoas mais jovens que estão chegando ao mercado.

“De um total de 104 vagas que abrimos, 101 foram preenchidas. Portanto ainda temos vagas para o curso de Organização de Eventos. Os cursos profissionalizantes da FBG possibilitam aos participantes uma geração de renda, abrem portas ao empreendedorismo e favorecem a inclusão social”, disse a diretora social Ethiene Correia.

No ato da matrícula, é necessário apresentar um documento de identidade e o comprovante de residência. Mais informações pelo telefone: 3341-4920.

Fotos: divulgação.

Secom/PMVR