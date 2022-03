Hospital veterinário público recebe novo gerador em Resende

Equipamento irá prestar suporte em casos de falta de energia elétrica na unidade

O Hospital Veterinário Público da Prefeitura de Resende, primeiro e único do estado do Rio de Janeiro, recebeu nesta semana um novo gerador para atuar no suporte à unidade em casos de falta de energia elétrica. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o equipamento tem capacidade para atender todo o hospital e já vai entrar em operação nas próximas semanas.

No fim de 2021, a unidade direcionada ao atendimento dos animais, que completou um ano em agosto, recebeu duas novas mesas de cirurgia elétricas auto reguláveis.

– A modernização do primeiro Hospital Veterinário Público do estado do Rio de Janeiro acontece desde novos equipamentos até o escalonamento dos profissionais, para atender a população 24 horas por dia. No último ano, o hospital também recebeu um veículo para prestar suporte aos serviços da Saúde Animal. Além disso, uma estação para destilar água foi implantada na unidade, com geração local que pode gerar economia para o funcionamento do hospital – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Para complementar o atendimento, Resende iniciou as obras da primeira farmácia pública veterinária do país no fim do ano passado, que, inicialmente, oferecerá acesso a antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos para animais que tenham sido atendidos pelo Hospital Veterinário.