Reunião debate implantação da Patrulha de Proteção ao Idoso

Encontro contou com participação da Smac, Semop, Polícia Civil, Creas e Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), no bairro Aterrado, foi sede da reunião que debateu a implantação da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda. O serviço será formado por uma equipe da Guarda Municipal, com a participação da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), que reativará o Núcleo do Idoso, em parceria com a prefeitura. O encontro aconteceu na última terça-feira (8) e reuniu membros da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) e Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

O Núcleo do Idoso da 93ª DP terá ligação direta com o Creas, responsável pelo recebimento das demandas de violência aos idosos. A estrutura será montada para facilitar o atendimento a essa parcela da população que está entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, por serem sujeitos a vários atos de violação dos seus direitos. O delegado da 93ª DP, Edezio Ramos, afirmou que todas as ocorrências serão investigadas.

De acordo com o Creas, o município registra uma média de 70 ocorrências/mês, entre violência, abandono/negligência e abuso financeiro. Uma nova reunião será realizada na Smac, no próximo dia 17, às 11h, com a presença do promotor de Justiça do Ministério Público (MPRJ) Leonardo Kataoka. O objetivo é fechar o ciclo completo de atendimento da Patrulha e assim colocá-la em funcionamento.

“A Patrulha de Proteção ao Idoso é um serviço que envolve diversos órgãos públicos. O município é referência no trato especial que oferece aos idosos e este projeto fecha esse ciclo de proteção”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Também estiveram presentes à reunião, o secretário da Smac, Munir Francisco; coordenadora do Creas, Ana Carolina Coelho; conselheira Kátia Alves, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI) e as assistentes sociais Denise e Raquel, da Smac.

Fotos: Divulgação/Semop