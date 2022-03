Saae-BM alerta moradores da Região Leste sobre economia de água

A localidade é abastecida pela ETA Belmonte, em Volta Redonda, que está operando com 50% de sua capacidade em função do rompimento da rede. Saae-BM está enviando caminhões-pipa para amenizar o desabastecimento de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) alertou nesta quinta-feira, 10, os moradores dos bairros que compõem a Região Leste do município para que economizem água. A medida visa evitar transtornos decorrentes de problemas detectados na ETA (Estação de Tratamento de Água) do Belmonte, em Volta Redonda, responsável pelo abastecimento da localidade.

Segundo informações da autarquia, os equipamentos de bombeamento de água foram desligados em função de um pico de energia, resultando no rompimento de dois pontos da rede de abastecimento na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Com isso, a ETA está operando com 50% da sua capacidade. Ainda não há previsão para a finalização dos reparos necessários para o restabelecimento integral do abastecimento.

Para minimizar o problema, o Saae-BM está disponibilizando caminhões-pipa para dar suporte aos moradores que foram afetados diretamente pela situação. As solicitações de caminhões-pipa devem ser realizadas pelo telefone 115.