Mesmo enfrentando dificuldades, em 2021, órgão arrecadou R$ 1,8 trilhão; recursos são empregados em serviços públicos

O deputado federal Delegado Antonio Furtado classificou a situação atual da Receita Federal como gravíssima, após reunião com membros do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindfisco). O orçamento do órgão foi cortado em R$ 1,2 bilhão, o que comprometeu suas operações, entre elas a fiscalização de tributos, controle aduaneiro, combate ao tráfico de drogas, entre outras importantes atividades. A previsão indica que, a partir do segundo semestre deste ano, não haverá recursos orçamentários suficientes para que o órgão continue em funcionamento.

O parlamentar afirmou que algo precisa ser feito, em caráter de urgência, para reverter o cenário, que atinge diretamente os servidores que prestam serviço à população. O deputado chamou atenção para o fato de que há pelo menos sete anos não ocorre concurso para a função de auditor fiscal, o que gerou uma queda de 36% no quadro funcional.

– Além de sobrecarregar os profissionais, interfere negativamente na oferta de um serviço de qualidade, o que alerta para a necessidade de se realizar um concurso público. Mesmo enfrentando diversas dificuldades, o órgão ainda obtém bons resultados. Em 2021, foi arrecadado o expressivo montante de R$ 1,88 trilhão, que corresponde a 96% do recolhimento total federal e 70% da arrecadação nacional. Isso representa muito, principalmente porque os recursos aplicados em áreas como segurança, infraestrutura, entre outras, são alimentadas através dessas arrecadações – explicou.

Outro ponto importante, segundo o deputado, é o descumprimento do acordo firmado em 2016, convertido na lei nº 13.464 no ano seguinte, que instituiu um programa de produtividade.

– Até hoje a lei não foi aplicada e esse direito dos profissionais segue sendo negligenciado. Precisamos nos unir para valorizar os auditores e garantir a manutenção do trabalho exercido por eles. O ordenamento fiscal do nosso país depende diretamente da continuidade das atividades da Receita Federal. Estou à disposição para ampliar o diálogo sobre essa pauta e, assim, encontrar uma solução efetiva – concluiu o deputado.