Um carro pegou fogo na noite desta sexta-feira (11) na Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói, em Volta Redonda

Estavam no veículo dois homens e uma mulher. Ninguém ficou ferido e os ocupantes deixaram o veículo antes que as chamas tomassem conta do automóvel. Ao menos três ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram até o local apagar o fogo.

Por conta da presença das equipes de resgate, o trânsito sentido Retiro e Aterrado registrou lentidão, mas já foi normalizado. Um guincho retirou o veículo do local.