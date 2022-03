Uma colisão envolveu um carro e uma motocicleta no início da tarde desta sexta-feira, n Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (beira-Rio), no Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

A batida ocorreu numa das saídas do Elevado Castelo Branco, que liga o bairro à Ponte Alta. No momento desta publicação, a condutora da moto estava recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros. Ainda não tinha sido informado se ela seria levada a algum hospital.