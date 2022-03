Governador é esperado para lançar oficialmente as obras do projeto de Mobilidade Urbana

O prefeito Antonio Francisco Neto foi ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 10, para se encontrar com o governador Cláudio Castro, que liberou R$ 9,4 milhões para a construção do Hospital da Criança em Volta Redonda. O dinheiro chega dentro do projeto Somando Forças, que foi retomado por Castro. As obras, neste caso, serão tocadas pela própria prefeitura.

O Hospital da Criança ficará em um terreno ao lado do Hospital do Retiro e teve as obras iniciadas em 2016, mas os trabalhos ficaram paralisados nos últimos anos. Com os recursos liberados por Castro, os serviços serão retomados após os trâmites legais para escolha da empresa que vai tocar a obra.

“Teremos uma unidade especializada para cuidar de nossas crianças, o que é um sonho antigo de nossa equipe. Vamos poder ampliar os cuidados com as famílias, justamente com nossos pequenos, que são o futuro de nossa cidade. Nossa gratidão ao governador não vai prescrever”, disse Neto.

Pelo projeto original, o Hospital Municipal da Criança funcionará em conjunto do Hospital do Retiro, mas abrangendo recepção própria, consultórios de atendimento, consultório de classificação de risco, sala de medicação, sala de emergência vermelha e sala de nebulização.

Ao ser concluído, o Hospital da Criança será desmembrado e funcionará de firma independente. Com isso, serão construídas áreas de repouso e de internação.

Verba para custeio

Além dos recursos vindos do Governo do Estado, uma emenda de bancada proposta pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado vai possibilitar cerca de R$ 5 milhões para custeio da unidade. A iniciativa foi aprovada pelos demais parlamentares fluminenses, e agora poderá ter seu destino concretizado.

Claudio Castro no Sul Fluminense

O governador Cláudio Castro confirmou que vai visitar o Sul Fluminense entre os dias 23 e 25 de março. Volta Redonda receberá o governador no primeiro dia da agenda, quando as obras de mobilidade urbana serão oficialmente lançadas.

O prefeito foi ao Rio de Janeiro acompanhado do assessor especial Deley de Oliveira, que destacou a importância das obras que serão iniciadas.

“Estamos, sem dúvida alguma, escrevendo mais um importante capítulo na história de Volta Redonda. Assim como fizemos quando construímos o Estádio da Cidadania, a Radial Leste, o Hospital Regional. Essa parceria com o Estado é fundamental para recuperação de Volta Redonda”, disse.

O Projeto

O Somando Forças prevê a transferência de recursos para realização de obras de infraestrutura. Segundo a Secretaria Estadual das Cidades (SECID), responsável pela execução dos trabalhos, o estado repassa 95% da verba, com contrapartida de 5% das prefeituras, que executam as intervenções e escolhem as áreas prioritárias para a aplicação do investimento.

“A maioria dessas obras são sonhos históricos dos municípios e o nosso papel é realizá-los. Agradeço aos prefeitos por não terem desistido desses projetos. A retomada da nossa economia e a melhoria da situação fiscal do estado permitem que nosso governo reative ações capazes de melhorar a vida da população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

As prefeituras que já participavam do programa devem ter as prestações de contas em dia e aprovadas, além de seguir todo o trâmite já previsto, para fazer jus à retomada dos projetos. Neste primeiro momento não serão possíveis novas adesões regionais.

“Nossas entregas são para os munícipes, que merecem toda atenção do poder público. O compromisso com a melhoria da qualidade de vida, por meio de obras de infraestrutura, é política do Governo do Estado”, ressaltou o secretário estadual das Cidades, Uruan Andrade. Foto: divulgação / Secom/PMVR