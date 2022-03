Homem é assassinado no bairro Liberdade, em Resende

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na noite desta sexta-feira, nas proximidades do Areal, no bairro Liberdade, em Resende. Policiais militares foram acionados para verificar disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local encontraram a vítima caída ao solo em óbito. Segundo informação de transeuntes um homem passou em um veículo, não identificado, e desferiu vários tiros. Duas pessoas foram atingidas.

A outra vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência, de Resende. A Polícia Militar está no local aguardando a chegada do perito da Polícia Civil para liberar o corpo para o Instituto Médico Legal, do município.