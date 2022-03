Animal foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira, 11, perto do posto da PRF em Floriano

A Secretaria do Meio Ambiente de Barra Mansa recolheu na manhã desta sexta-feira, 11, uma jaguatirica morta à margem da Rodovia Presidente Dutra, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Floriano. O animal teria sido atropelado no Km 290 da pista sentido Rio de Janeiro e foi entregue ao Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), que encaminhou o felino para a UniFoa, em Volta Redonda.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, provavelmente o atropelamento aconteceu de madrugada. “Os animais silvestres costumam sair durante a noite para buscar alimentos e, por isso, existe um trânsito deles nas vias durante este período”, explicou, acrescentando sobre a importância dos motoristas redobrarem a atenção:

“É preciso muito cuidado ao dirigir à noite por conta da baixa visibilidade e pelo fato de que alguns animais podem ficar desorientados ao ver os faróis dos veículos. Esse tipo de acidente é recorrente em regiões de mata fechada, pois abrigam uma série de espécies selvagens. Muitas das vezes as telas de proteção não conseguem conter o trânsito desses animais, que por sua vez acabam presos na rodovia”, finalizou Vinícius. Fotos: Divulgação