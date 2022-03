Veículos em mal estado de conservação e em situação de abandono ofereciam perigos aos cidadãos

A Unidade de Guarda Comunitária (UGC), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), removeu um ônibus e dois caminhões em situação de abandono das ruas de Volta Redonda, resgatando a segurança desses locais, na quarta-feira (10), que estavam causando transtornos e trazendo perigos aos moradores dos bairros Três Poços, Caieiras e Vila Americana.

Os três casos foram denunciados por populares que se sentiam inseguros ao passar pelas áreas, pois os veículos são muito antigos e estão bem danificados, podendo causar perigos de saúde pública, além de servir de local para uso de substâncias entorpecentes ou para algum ato ilícito. Um deles estava com a caçamba cheia de lixo, sendo necessária uma pá mecânica para retirar o entulho, para logo em seguida ser feita a remoção do veículo.

O ônibus encontrava-se abandonado há meses no estacionamento próximo ao Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda), localizado em Três Poços. Ainda segundo as reclamações, pessoas eram observadas no interior do ônibus em vários horários diferentes.

“Pelas condições encontradas dentro do veículo, ficamos com a impressão de que havia gente dormindo nele, pois achamos colchão, cobertas e roupas. Sem contar a sujeira e os animais peçonhentos como ratos, porém não identificamos o usuário do coletivo”, contou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor João Batista dos Reis.

De acordo com o inspetor Mendes e o guarda municipal Thiego, responsáveis pela UCG da área, o proprietário do ônibus não foi localizado.

“Mas encontramos os donos dos caminhões e conversamos mais de uma vez com eles, na tentativa de que retirassem os veículos e levassem para locais seguros e cobertos, mas não obtivemos sucesso, mesmo disponibilizando todos os recursos para a solução do problema de forma harmônica. Depois de darmos um prazo até maior do que o previsto no Decreto 15.601, eles foram recolhidos ao Depósito Público Municipal”, explicaram.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que o trabalho de retirada dos veículos em situação de abandono das ruas é uma das prioridades.

“Aumenta a sensação de segurança para a população, além de evitar possíveis crimes”, ressaltou. Fotos cedidas pela Semop – Secom/PMVR