Participantes da oficina de culinária que produzem alimentos no CEPA São Sebastião poderão vender os alimentos produzidos no novo espaço

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda inaugura no próximo dia 29 de março, às 10h, o novo Quiosque do Programa de Inclusão Produtiva, que vai vender os alimentos produzidos no Centro de Educação e Produção Alimentar (CEPA) São Sebastião. Localizado no Mercado Popular da Vila Santa Cecília, o espaço foi fechado na gestão anterior e será revitalizado, ganhando nova pintura e retomando suas atividades.

O Quiosque do Programa de Inclusão Produtiva funciona como um espaço para que as participantes das oficinas de culinária do CEPA vendam os doces e salgados produzidos por elas, como forma de geração de renda. No momento, são 15 participantes em forma de rodízio, no CEPA São Sebastião e no quiosque, produzindo e vendendo.

“O lucro é dividido entre elas. Esse quiosque é o de alimentos, mas já existe um de artesanato em funcionamento. As participantes produzem em casa e levam para vender no quiosque, e se dividem para venda”, explicou a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota.

As oficinas de capacitação e inclusão produtiva beneficiam as pessoas atendidas nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e que desejam participar. Tendo vaga, os interessados são encaminhados para o Centro de Inclusão Produtiva.

“Muitas pessoas foram afetadas pela pandemia e perderam o emprego. As oficinas são importantes, capacitam quem mais precisa, fortalecem a autonomia dos usuários dos CRAS e qualificam eles para o mercado de trabalho”, explicou o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco.

As oficinas contam com atividades voltadas para diversas áreas, como: culinária, artesanato, customização de roupas, manicure, cabeleireiro, barbeiro, corte e costura, entre outros. As aulas serão realizadas de duas a três vezes por semana, dependendo do curso escolhido. Para mais informações e inscrições, os interessados devem procurar o CRAS mais perto de sua residência. Foto: divulgação/Secom/PMVR