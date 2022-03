A Polícia Militar divulgou na manhã deste sábado uma nota explicando a ação realizada na noite de sexta-feira, em que dois suspeitos morreram e uma criança, de 6 anos, ficaram feridos, na Rua São Marcos, s/nº, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, moradores entraram em contato com o 28º BPM informando que no local estava sendo realizado um baile funk, não autorizado, com suspeitos armados e traficando.

Os agentes foram até o local e quando se aproximaram foram surpreendidos por três suspeitos portando armas de fogo que dispararam contra os agentes que revidaram. Outros suspeitos tentaram encurralar a viatura policial e acabaram sendo atingidos, na parte alto do morro. Os policiais se abrigaram e após cessar fogo, dois suspeitos foram encontrados caídos, sem vida. Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros, que constatou que os dois já tinham ido a óbito.

Ao lado do suspeito, de 21 anos, foi encontrada uma espingarda calibre 12, marca Boito, com quatro cartuchos intactos e um rádio transmissor Baofeng. Ao lado do outro suspeito, que não teve a idade anotada, foram encontrados um rádio comunicador Baofeng, um celular Motorola, uma mochila contendo mais quatro cartuchos de calibre 12, dois rádios comunicadores Baofeng, 37 pinos de cocaína de tamanhos diversos e 45 tiras de maconha.

Após confirmação do óbito foi solicitado a perícia que liberou os corpos para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços. Após a chegada do rabecão, foi apreendido um revólver caibre 32 (Smith e Wesson) municiado com seis munições sendo, duas deflagradas e quatro intactas.

A criança, de 6 anos, deu entrada na Santa Casa de Barra Mansa com uma escoriação, não sabendo informar se por tiro. A informação é que a criança está bem e não corre risco de vida. Posteriormente guarnição procedeu a 90° DP para apresentar a ocorrência.

Armas, drogas e rádios transmissores apreendidos

37 Pinos de cocaína (18,5 gramas)

45 Trouxinhas de maconha (45 gramas)

Uma espingarda marca Boito, Mod. PUMP, Calibre 12 e Numeração G092619-14

Um revólver marca SW, Calibre 32 e Numeração 688140

Oito munições calibre 12 CBC

Quatro munições calibre 32

Dois estojos calibre 12

Três rádios transmissores Baofeng