Policiais militares apreendem drogas dentro de carro, em Valença

Agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento por volta das 00h10min, quando abordaram um veículo com quatro pessoas, com idades de 39, 38, 22 e 21 anos, em seu interior, na Rua A, no bairro Vadinho Fonseca, em Valença.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, embaixo do banco do carona, foram apreendidos quatro pinos embalados com plástico vermelho com cocaína.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Valença. Depois do registro todos foram liberados, por uso de entorpecente.