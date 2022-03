O prefeito de Kiev garante que a cidade se preparou para defesa

As tropas russas avançaram em direção a Kiev. Estão agora a 25 quilômetros do centro da capital da Ucrânia e anunciaram há pouco que destruíram cerca de 3.500 infraestruturas ucranianas. Do lado ucraniano, o presidente Vladimir Zelenky anunciou que já morreram mais de 12 mil soldados do lado russo.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, garante que a cidade se preparou para defesa, reforçando os postos de controlo e o abastecimento, tanto de alimentos como de medicamentos. Agência Brasil