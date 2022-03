A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de sábado por volta das 22 horas, o condutor de um Fiat Uno, de 41 anos, após colidir na lateral de um Renault/Logan, no km 301, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Os policiais rodoviários federais foram acionados e ao chegar ao local do acidente constataram que o Fiat havia colidido na lateral do Renault Logan que saiu da pista indo parar no canteiro lateral. O Uno, que teve o pneu estourado e arrancado na colisão parou em uma rua do bairro Jardim Esperança.

Durante o teste de etilômetro (bafômetro) o teste deu negativo para o motorista do Logan. O mesmo não ocorreu com o condutor do Fiat Uno que estava visivelmente embriagado. Ao ser submetido ao teste do etilômetro o resultado deu positivo. Ele também assumiu ter ingerido cerveja antes de assumir o volante.

Foi constatado também que ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.

Além da prisão foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir embriagado e sem possuir CNH, no valor total de R$ 3.815,11.