Saae se prepara para ampliar coleta seletiva em Barra Mansa

Objetivo da autarquia é melhorar a preservação do meio ambiente, ampliar vida útil do aterro sanitário e aumentar a renda de quem vive da reciclagem

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) se prepara para ampliar a Coleta Seletiva no município, assim como o volume destinado à reciclagem através da Cooperativa de Catadores (Coopcat). Realizada hoje em 74% da cidade e visando melhorar ainda mais a preservação do meio ambiente, a autarquia pretende seguir reduzindo o volume de resíduos que vai para o Aterro Sanitário – aumentando a vida útil do mesmo – e gerando renda para quem vive da reciclagem.

Para implantação e expansão da Coleta Seletiva, equipes do Saae e da Coopcat visitam as residências para desenvolver um trabalho de educação ambiental, orientando como o morador deve separar os resíduos, indicando também os dias e horários da coleta em cada localidade. Também são distribuídos folhetos explicativos sobre os recicláveis e compostagem de resíduos orgânicos.

“A prática da coleta começa dentro da casa das pessoas. Os cidadãos precisam separar seu lixo, de acordo com o que é reciclável, e colocar para a Coleta Seletiva no dia correto. É fundamental que todas as partes cumpram seu dever. Os moradores separam e limpam os materiais que podem ser recicláveis e a Prefeitura faz a coleta seletiva”, explica o gerente de Destinação Final do Saae-BM, engenheiro Rafael Cyrne.

Outros trabalhos são executados pela autarquia, como auxílio na implantação da coleta em empresas e edifícios, palestras e eventos de educação ambiental em escolas e exposição em eventos municipais.

De acordo com o responsável pelo Programa de Coleta Seletiva de Barra Mansa, engenheiro Sérgio Antônio, o índice de reciclagem no Brasil ainda é muito baixo.

“Muitos municípios ainda não dispõem deste serviço. Os que oferecem aos cidadãos, como o caso de Barra Mansa que atinge hoje a casa de 74% de atendimento, ainda sofrem com a falta de adesão da população. Mesmo com o caminhão coletando na porta, muitas pessoas não separam o lixo reciclável e o mesmo acaba sendo recolhido pela coleta comum e indo parar no aterro sanitário”, revelou Sérgio Antônio, acrescentando:

“É preciso que a população participe mais, separando corretamente seus resíduos e destinando à Coleta Seletiva. O material é encaminhado à Coopcat, beneficiando mais de 30 famílias de baixa renda que sobrevivem exclusivamente da reciclagem. Com isso, se aumentarem o volume de coleta, conseguiremos aumentar a oferta de postos de trabalho, beneficiando outras pessoas em situação de risco, além de estar dando uma grande contribuição ao meio ambiente”, destacou o engenheiro.

Lei Federal

De acordo com a Lei Federal 12.305/2010, cada cidadão é responsável pelo acondicionamento e disposição correta dos seus resíduos para a coleta por parte do poder público municipal. Ainda conforme a respectiva legislação, o cidadão passou a ter também a responsabilidade de separar os resíduos recicláveis e dispô-los para a Coleta Seletiva nas localidades onde o serviço é disponibilizado.

A Lei Municipal 3.276/2002 também determina em seu artigo 15 que “antes do acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos, o usuário deverá separar o orgânico do inorgânico, eliminar os líquidos e embrulhar convenientemente cacos de vidro, materiais contundentes e perfurantes, de modo a não causar danos a quem manuseá-los.”

Fiscalização

Além de todo o trabalho realizado pelo Saae-BM para promover a Coleta Seletiva e a reciclagem, equipes da autarquia vêm distribuindo notificações informativas aos moradores, abordando sobre a obrigatoriedade da separação. Foi iniciada a fiscalização nas ruas nos dias e horários de coleta. Desta forma, os munícipes que não aderirem ao cumprimento das leis serão notificados oficialmente e poderão ser multados caso não cumpram o determinado.

Mais informações podem ser obtidas através do Call Center do Saae-BM. O telefone é o (24) 3512-4333.

Cronograma da Coleta Seletiva em Barra Mansa

– Diariamente, a partir das 13h15: Centro e Estamparia;

– Segunda-feira de manhã: Centro, Entanha, Goiabal, Jardim Marilú e São Pedro;

– Segunda à tarde: Jardim Marajoara, Santa Clara e Santa Lúcia;

– Terça de manhã: Ano Bom (parte alta), Santa Rosa, Parque Independência, Saudade e Ponto Final de Saudade, Vila Maria e Vila Orlandélia;

– Terça à tarde: Ary Parreiras, Lot. Cristo Redentor e Santa Rosa;

– Quarta de manhã: Albo Chiesse, Boa Sorte, Piteiras, Roberto Silveira, São Luiz, Bom Pastor;

– Quarta à tarde: Nova Esperança, Jardim Primavera, Roselândia I e II;

– Quinta de manhã: Colônia, Condomínios S. João Sachet e Ouro Verde, Loteamentos Aymoré, São Lucas e Harmonia, Monte Cristo I, Moradas da Colônia e do Vale, Moraes Dantas, Nova Colônia, Novo Horizonte, Santa Maria I, II e III, Vilas Brígida, Real e Ursulino, Villages Primavera e do Sol, Bocaininha e Res. Canaã;

– Quinta à tarde: Major José Bento, Vila Nova, Água Comprida, Vista Alegre;

– Sexta de manhã: Abelhas II, Bairro de Fátima, Bom Pastor, Cotiara, Jd. Boa Vista, Monte Cristo II, Rua da Figueira, São Silvestre, Vila Independência, Vista Bela;

– Sexta à tarde: Morro do Cruzeiro, Verbo Divino e Vila Dea.

– Terça, quinta e sexta, a partir das 17h30: Av. Pres. Kennedy (parte comercial), Rua da Imprensa, Major José Bento, Arthur Oscar, José Melchíades, Antônio Graciano da Rocha, Av. 3 de Outubro e Centro (parte comercial).

Fotos: Divulgação