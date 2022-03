CEI Vieira da Silva, no Centro, será a primeira instituição a receber agentes de saúde para aplicação da dose pediátrica nos alunos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Saúde e Educação, inicia na terça-feira, 15, a vacinação infantil em escolas do município contra Covid-19. A primeira instituição contemplada será o Centro de Educação Integrada Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. A busca ativa acontece em todas as unidades de ensino da cidade, públicas e privadas, que trabalham com alunos entre 5 e 11 anos de idade. O objetivo é ampliar a adesão à vacinação contra a doença.

Coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho destaca que a vacinação infantil é importante para prevenir casos graves e mortes pela Covid-19, além de evitar novas transmissões e variantes. “A importância de imunizarmos o mais rápido possível as crianças é fazer com que a pandemia permaneça controlada. A busca ativa nas escolas é justamente para aumentar a adesão das crianças à vacinação, pois, infelizmente, a cobertura vacinal desse público ainda está baixa”, completou Marlene.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre a importância da ação. “Essa é uma grande mobilização e todos estão empenhados em conseguir um bom resultado. Atualmente, o município tem 15.727 crianças de 05 a 11 anos e nossa preocupação é com cada um. É importante que os pais entendam que não há registros de efeitos adversos graves e entender que a melhor maneira de prevenção é se vacinando”, concluiu Marcus.

Até sexta-feira, 11, o município havia aplicado a primeira dose pediátrica em 8.578 crianças, 54,4% do total desta faixa etária no município. A segunda dose infantil foi aplicada em 9,8% delas.

Fotos: Felipe Vieira / Chico de Assis