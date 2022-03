Volta Redonda sedia 1ª feira de franquias do interior do Estado

A cidade está entre as 10 maiores cidades do Estado que mais cresceram no ano passado

Rio de Janeiro, fevereiro de 2022 – O franchising brasileiro e do Estado do Rio tem mostrado resiliência e já apresenta perspectivas superiores a da pré pandemia, em 2019.

Confiante e incentivando a retomada da economia no País e como forma de fomentar ainda mais o crescimento de franquias no interior do Estado, a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove entre nos dias 01 e 02 de abril de 2022 a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba na cidade de Volta Redonda, na região Sul Fluminense.

O evento será uma parceria da ABF Rio com a Associação Comercial de Volta Redonda (Aciap-VR) e cerca de 30 outras cidades ao entorno, incluindo municípios do interior de dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, e será realizado no Shopping Park Sul. A área de abrangência do Park Sul cobre cidades vizinhas como Barra Mansa, Resende, Barra do Pirai e Vassouras, atingindo mais de 1 milhão de consumidores.

A ideia da feira é seguir o mesmo modelo da Expo Franchising ABF Rio, com um salão de negócios e palestras gratuitas para capacitar os interessados em franquias, gerando a democratização nas cidades do interior da Região Sudeste. De acordo com o diretor de relações institucionais da ABF Rio, Rogério Gama, será estruturado um ciclo de palestras para ajudar o potencial empreendedor na correta tomada de decisão.

Entre os temas que serão apresentados estão: “Como avaliar uma franquia”, “Como escolher a franquia certa para o seu perfil, “Como minimizar os riscos na hora de escolher uma franquia” e “Como transformar seu negócio em franquia”.

A Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba contará com 40 estandes numa área de 1.200m² do Shopping Park Sul e promete atrair cerca de 10 mil participantes, além de fomentar o crescimento de franquias no interior do Rio e o desenvolvimento econômico da região.

Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente pela internet, pelo site do Sympla, a partir de R$ 24 (valor individual) ou na hora, online por R$34. Caso queira adquirir o pacote por dois dias, o valor será de R$ 40.

Mercado Fluminense

Segundo uma pesquisa da ABF o estado do Rio de Janeiro, apresentou um crescimento de 9,5 % no faturamento geral das redes de franquias, com mais de R$ 17,4 bilhões de receita em 2021. Já em número de unidades, o mercado fluminense expandiu 16,5%, totalizando 17.154 operações.

Conhecida como a “Cidade do Aço” por sediar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Volta Redonda está entre as 10 maiores cidades do Estado que mais cresceram no ano passado. Com 273 unidades ativas, Volta Redonda registrou uma alta de 13% em número de unidades em 2021, comparado ao ano anterior. Isso representa um crescimento semelhante ao de toda capital do Estado, Rio de Janeiro, que conta 7.941 unidades.

Estes dados confirmam o crescente movimento de expansão do franchising para fora das capitais, a intensa movimentação das marcas e a presença de polos de franchising em várias regiões do País. Pode-se notar também que algumas economias locais estão com um ritmo de recuperação superior à média nacional.

Para o presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), Beto Filho, essa feira será uma excelente oportunidade para difundir o franchising em cidades até então desconhecidas para algumas redes. “Muitas marcas não conhecem o potencial do interior do Rio nem planejam abrir unidades lá. Temos uma gama de oportunidades em nossos 92 municípios. Nosso objetivo é fazer esta conexão das marcas com potenciais empreendedores. Volta Redonda é muito bem localizada, fica estrategicamente à margem da Rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre o Rio e São Paulo. Além de ser a maior cidade de toda a região Sul Fluminense em termos econômicos e populacionais, possui uma infraestrutura diversificada de comércio e serviços”, destaca Beto Filho.

Sobre a ABF Rio

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) é uma entidade juridicamente independente e com diretoria própria ligada à ABF Nacional por filosofia e por seus estatutos, participando ativamente de suas atividades de planejamento e discussão em âmbito nacional. Além dos serviços prestados aos seus associados, a ABF Rio tem a missão de representar, defender, promover e fomentar o sistema de franchising no estado do Rio de Janeiro para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo e ético. A associação reúne franqueadores, franqueados, advogados, consultores e demais fornecedores e stakeholders do setor. A Seccional Rio dedica-se a aperfeiçoar o sistema de franquias por meio da capacitação de pessoas em diversos cursos, do estímulo à inovação, da disseminação das melhores práticas e divulgação dos resultados do setor.