Polícia apreende drogas no quintal de casa assaltada, em Quatis

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira (15) cinco mil pinos usados para a venda fracionada de cocaína e R$ 4 mil em espécie. A apreensão ocorreu no quintal de uma casa da Rua Capitão Antônio Lobo, no Mirandópolis, onde, pela manhã, um casal de idosos foi assaltado por dois homens encapuzados. As vítimas foram amarradas e amordaçadas. Os criminosos levaram R$ 500.

Segundo a PM, a descoberta do material apreendido, que estava dentro de uma caixa de papelão, foi feita por um agente de folga, que acionou a sede da 3ª Companhia, sediada em Porto Real. Uma equipe foi ao local e fez a apreensão. O material foi encaminhado para a delegacia de Porto Real para apuração do caso. (Foto: Polícia Militar)

Fernando Pedrosa