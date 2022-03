O corpo do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Luiz Carlos Hallack Sarkis, de 66 anos, chegou por volta de 00h30min, ao plenário da Câmara onde está sendo velado. Sarkis que estava em tratamento contra um câncer, morreu no início da noite de terça-feira, no Hospital da Unimed.

O corpo de Sarkis será sepultado no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo. A família definiu para às 13h30min. o sepultamento.

O atual presidente da Câmara de Vereadores, Sidney Dinho, lamentou a morte de Sarkis. Dinho esteve em no dia 14 de janeiro visitando o ex-vereador, quando já ele já estava acamado.

Assim que o presidente da Câmara de Vereadores recebeu a informação da morte do ex-vereador, Dinho emitiu uma nota lamentando sua morte.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

NOTA OFICIAL

É com pesar que esta Casa Legislativa comunica o falecimento do Ex Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda LUIZ CARLOS HALLACK SARKIS.

O corpo será velado no plenário da câmara a partir de sua liberação.

A Mesa Diretora, em nome do Poder Legislativo Municipal e seus vereadores, externa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do nosso querido SARKIS.

Sidney Teixeira (Dinho)

Presidente da Câmara

Mais tarde, emitiu outra nota informando que o corpo já tinha chegado ao Plenário da Câmara.

