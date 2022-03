Losartana Potássica que está sendo recolhida é de fabricação do laboratório Medley. Lote adquirido pelo governo municipal é do fabricante Geolab

A direção da Farmácia Municipal de Barra Mansa informou nesta terça-feira, 15, que não trabalha com o medicamento Lorsatana Potássica 50 mg, fabricada pela Medley Farmacêutica. O lote do remédio está sendo recolhido das farmácias e drogarias, de maneira preventiva, por possíveis desvios de fabricação.

Segundo a assistente técnica da unidade, Fátima Azevedo, a Lorsatana Potássica adquirida pela Farmácia Municipal é do laboratório Geolab. “Nosso medicamento está isento de problemas, assim sendo, os pacientes hipertensos podem ficar tranquilos quanto ao seu uso. Também podem retirá-los aqui na Farmácia de segunda à sexta-feira, de 8 às 16 horas”, esclareceu.

Ainda de acordo com Fátima Azevedo, a Medley Farmacêutica emitiu nota de esclarecimento explicando a medida. No documento informa que o recolhimento ocorre em todo o país, em consonância com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e em conjunto com órgãos regulatórios de outros países, após a verificação da presença de impurezas mutagênicas no produto. Foto: Divulgação