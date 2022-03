Apresentação dos documentos é feita na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na Avenida 17 de Julho, nº 20, Aterrado

Os candidatos sorteados para preencherem as primeiras 130 vagas do Curso Básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais) devem se matricular até 17h desta quarta-feira, 16, na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), na Avenida 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. É necessária apresentação de cópia do Documento de Identidade com foto (cópia); uma foto 3×4 colorida recente; e certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

De acordo com a coordenadora do curso, Eliete Guimarães Vasques, a divulgação da relação dos sorteados foi publicada no site vr.rj.gov.br/libras e no instagram @smpd.vr no último dia 11 de março. E o prazo para matrícula iniciou na segunda-feira, dia 14.

“Os candidatos devem efetivar a matrícula até hoje (quarta-feira, 16) para garantir a vaga. Ainda nesta semana, uma nova listagem de sorteados será publicada no site oficial da prefeitura e no instagram da secretaria. Estamos nos organizando para ampliar o número de vagas e atender a determinação do prefeito Antonio Francisco Neto de receber os 280 inscritos para o curso”, afirmou Eliete.

Os candidatos aprovados na seleção para o Curso Intermediário de Libras devem se matricular entre os dias 17 e 18 de março (quinta e sexta-feira), na sede da SMPD. A relação dos candidatos aprovados também foi publicada em site oficial da prefeitura e no instragram @smpd.vr nesta terça-feira 15.

As aulas serão ministradas uma vez por semana e há opções de horário pela manhã e à tarde. Haverá duas aulas inaugurais, ambas no auditório da prefeitura: uma no dia 23 de março para todas as turmas do turno vespertino, e outra no dia 25 do mesmo mês para o turno matutino.

