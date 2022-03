Polícia Militar apreende drogas em Valença

Policiais militares foram verificar uma denúncia no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12h35min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Estrada Padre Barreira, no Bairro Osório, em Valença.

Os agentes foram até o local e foram recebidos pela mãe de um adolescente, de 16 anos. A mãe do menor autorizou a entrada dos policiais. Ela contou que seu filho está envolvido com o tráfico e que pediu para ele parar com o tráfico. Contou também que o filho ameaça todos os familiares e é muito agressivo.

Os agentes fizeram buscas e encontraram embaixo de uma telha da varanda da residência três tiras de maconha. O restante das drogas foi encontrado dentro de um Gol (branco) que fica no quintal da casa.

Os agentes apreenderam cinco tiras de maconha, duas tesouras com pedaço de fita vermelha e R$90. Todo o material foi levado para a Delegacia de Polícia, de Valença. Pouco depois os agentes foram informados onde o menor estava e ele foi apreendido. O suspeito foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Valença.