Homem é preso com grande quantidade de drogas, em Resende

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso nesta quinta-feira, dia 17, com uma grande quantidade de drogas dentro de casa, na Rua Arapongas, no Jardim Primavera II, em Resende.

O flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dele,

Dr. Ronaldo Aparecido, delegado de Resende, que coordenou a ação, comentou que o mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade, durante as investigações relacionadas ao suspeito.

Na residência do suspeito foram encontrados 630 pinos de cocaína, 228 tabletes de maconha, um caderno com anotações ligadas ao tráfico de drogas, duas munições de calibre 38 e uma quantia em dinheiro. O telefone celular do suspeito também foi apreendido.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.