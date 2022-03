MEP participa de audiência pública sobre educação e recebe homenagens

A Câmara Municipal de Volta Redonda, realizou na quarta-feira, dia 16, uma Audiência Pública sobre o tema da Campanha da Fraternidade da CNBB (Conselho Nacional dos Bispos Brasileiros), Fraternidade e Educação. O ato cívico-educacional foi proposto e presidido pelo vereador Raoni Ferreira.

Cerca de 100 pessoas acompanharam e interagiram atentamente o evento com participação de líderes da igreja católica, da secretaria Municipal de Educação e do Colégio Estadual Manuel Marinho. Estiveram participando da mesa de trabalho representantes do Diretório Acadêmico do IFRJ e do MEP (Movimento Ética na Política).

O debate fez surgir importantes desafios para o processo educacional na cidade e região. “Ensina com amor e fala com sabedoria, educar para além da sala de aula”.

HOMENAGEM ESPECIAL PARA O MEP

O vereador Raoni, homenageou o MEP com a entrega da “Moção de Congratulações” pelos 25 anos de atuação. Amanda Mattos, secretária geral do MEP, presidente do Cadom UFF e ex-aluna do Pré-vestibular Cidadão, recebeu as honrarias em nome do MEP. O professor Alexandre Batista da Silva, diretor do Colégio Manuel Marinho e também voluntário no Pré-Vestibular Cidadão também esteve presente no evento.