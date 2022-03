Polícia Civil prende ex-vereador de Barra Mansa

Policiais civis da Delegacia de Barra Mansa, comandados pelo delegado Michel Floroschk, prenderam o ex-vereador José Renato de Oliveira, de 55 anos, conhecido como Renatinho. A ordem de prisão temporária (30 dias) foi expedida pela juíza em exercício da 1ª Vara Criminal, Bruna Frank Tonial.

O ex-vereador é suspeito de envolvimento no assassinato de seu ex-assessor, Roberto Soares Teles, o “Didio”. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2020. Em novembro do ano passado, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Renatinho, no bairro Verbo Divino. Naquela ocasião, o delegado já havia pedido a prisão temporária, que foi negada. Desta vez, diante de novos indícios apresentados, o pedido foi autorizado.

Didio foi assassinado na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no Jardim Boa Vista. Segundo a polícia, ele foi chamado em sua residência pelo apelido por um homem que fez vários disparos quando ele atendeu. O ex-assessor parlamentar chegou a ser socorrido na Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu. Ele levou três tiros no peito e sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital.

Depois, também segundo a polícia, o assassino fugiu em Honda City, de “cor prata ou cinza”, com vidros escuros, que se encontrava parado perto da residência da vítima. A fuga foi presenciada pelo pai de Didio, que mora perto de onde o filho residia. Até o momento, a defesa de Renatinho não se manifestou. O espaço está aberto caso queira se pronunciar.