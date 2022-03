Policiais militares apreenderam no final da manhã de quarta-feira, por volta das 10h30min, depois de uma denúncia anônima, um suspeito, que não teve o nome divulgado, com uma sacola contendo drogas, na Rua Felipe dos Santos, no bairro, Água Limpa, em Volta Redonda (RJ).

Os agentes foram até o local e apreenderam com o suspeito a sacola contendo 35 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$40. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.