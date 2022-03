Um homem foi detido por suspeita de porte ilegal de arma de fogo, nesta quinta-feira (17), no bairro Roma, em Volta Redonda. Ele tentava fugir para dentro de um apartamento do Minha Casa, Minha vida localizado na Estrada Cabeceira do Brandão.

Os agentes foram ao local verificar informação de pessoas armadas e traficando. Chegando, alguns escaparam, mas o suspeito foi visto entrando em um bloco do condomínio, tentando acessar um apartamento. Ele foi alcançado e com ele foi apreendida uma pistola 9 milímetros carregada com 12 munições.

O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência ainda estava sendo registrada no momento desta publicação. Felipe Curi