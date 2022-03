Agora, será possível marcar exames em 09 UBS (Unidade Básica de Saúde) em bairros e distritos

A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem trabalhando intensamente visando acabar com as filas para marcação de exames.

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou na última quarta-feira, 16, o processo de descentralização de marcação de exames, permitindo à população acessar esses serviços através das UBS (Unidade Básica de Saúde).

Vale lembrar que, neste período de transição, é possível ocorrer demora nos atendimentos e desde já, a Secretaria pede desculpas à população; e reitera que esta medida visa proporcionar maior comodidade aos usuários do sistema.

Além do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e do Centro de Regulação Municipal de Itaperuna (Casa Laranja), as UBS que estão prontas para iniciar o trabalho de marcação são: Horto, Guaritá, São Manoel, São Matheus, Boa Vista, Cehab, Retiro do Muriaé, Comendador Venâncio e São Francisco.

De acordo com o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, o objetivo é fazer com que o munícipe tenha toda facilidade para ser atendido, na unidade de saúde mais próxima de sua residência.

“Nós estamos trabalhando para que o cidadão tenha toda tranquilidade na hora de buscar por um exame, conseguindo marcar na unidade de saúde mais próxima de sua casa. Nossa equipe está trabalhando para acabar com as filas e estamos no caminho certo. Esse é um importante passo, que trará mais tranquilidade para a população”, diz Alfredão.

Adriana Levone, secretária Municipal de Saúde, lembra que mudanças são necessárias e que a população precisa colaborar com o processo.

“A gente sabe que mudanças, às vezes, podem deixar as pessoas um pouco confusas; mas é necessário realizar essas mudanças, visando o bem da população. Procure a UBS mais próxima de sua residência para marcar seus exames; passe essa informação para frente, com amigos, vizinhos e familiares; nos ajudem nesse processo de comunicação. Essa ajuda é muito importante para começarmos a direcionar as pessoas para as UBS”, finaliza a secretária.

QUAIS EXAMES PODEM SER MARCADOS?

Exames laboratoriais (sangue, urina e fezes); fisioterapias; exame citopatológico (preventivo); mamografia. Para a marcação dos exames são necessários os seguintes documentos: CPF, RG, cartão municipal e cartão nacional. Lembrando que o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h.

