Residencial INGÁ I recebe Ação da Cidadania

O vereador Edson Quinto acompanhou o projeto “Ação da Cidadania” que aconteceu no Residencial Ingá I, bairro Santa Cruz, durante toda essa quinta-feira do dia 17, através de um pedido de sua autoria unido com a vontade dos moradores do local.

Toda a comunidade recebeu orientações sobre saúde e cidadania, além de atividades recreativas e culturais, principalmente para a criançada. Na oportunidade, conheceram e utilizaram os serviços oferecidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), conseguindo atender um grande número de moradores, além de conhecerem a contribuição e o serviço ofertado por esses Centros.

Toda essa estrutura que acompanha diversos profissionais para desenvolver o serviço é uma ação comunitária coordenada pela SMAC- Secretaria Municipal de Ação Comunitária, apoiadas (SMMA) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, (SMDH) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e Direitos Humanos, (SMEL) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, (SME) Secretaria Municipal de Educação, (SMC) Secretaria Municipal de Cultura, (SMS) Secretaria Municipal de Saúde, e mais reforço do SAAE/VR, Coordenadoria Municipal de Prevenção as Drogas, Coordenadoria da Juventude, Fundação Leão XXIII e Fundação Beatriz Gama.

Durante todo o dia através do projeto “Ação da Cidadania” várias possibilidades pra realizar atividades gratuitas como: inscrição para a Educação de Jovens e Adultos (EJA); ganharam mudas de plantas; orientação sobre alimentação saudável; aferição de pressão arterial; conhecimentos e orientações sobre planejamento familiar; distribuição de absorvente higiênico, vacinação, além de solicitar a emissão da segunda via de documentos, como: a carteira de identidade.

O vereador Edson Quinto declarou seu sentimento de dever cumprido, explicou que seu pedido já era um compromisso com a comunidade, e que além da sua alegria em acompanhar, sentir que há muita gratidão dos moradores, também salientou: “Essas ações renovam a autoestima, trazem dignidade, promovem a integração da população com a Prefeitura. É muita coisa boa e importante em um dia só, alcançam pequenas pendências do cidadão e traz pra perto a administração municipal as necessidades da população.”- finalizou o parlamentar.