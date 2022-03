Secretaria de Cultura promove Feira de Artesanato nesta sexta e sábado

Iniciativa marca a retomada das atividades do setor em comemoração ao Dia Mundial do Artesanato

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), promove nesta sexta e sábado, dias 18 e 19, a tradicional Feira de Artesanato. O evento será realizado das 09h às 15h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

A feira é a primeira deste ano e marca a retomada das atividades do setor e também as comemorações ao Dia Mundial do Artesanato, celebrado no dia 19 de março.

De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o artesanato é uma atividade de extrema importância cultural e que movimenta a economia criativa.

“A secretaria de Cultura se reuniu com a comissão de feiras de artesanato e juntos definiram uma agenda para o ano de 2022. A partir de maio, as feiras contarão também com atividades culturais integradas como música, pintura e outras atrações”, disse o secretário.

Os trabalhos são confeccionados pelas artesãs do município cadastradas na secretaria de Cultura.

Foto: Arquivo/PMVR