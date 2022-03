Leilão da AAP-VR arrecada mais de R$ 26 mil para o Asilo Dom Bosco

O primeiro leilão público da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, realizado hoje, no salão principal da sede administrativa da entidade, na Vila Santa Cecília foi considerado um sucesso pelos organizadores e arrecadou R$ 26.600,00, verba que será totalmente empregada no Instituto de Longa Permanência para Idosos João Miguel da Silva, o antigo Asilo Dom Bosco.

Dezenas de interessados no leilão compareceram e puderam arrematar itens com preços bem abaixo dos de mercado, como cadeiras universitárias, aparelhos de ar condicionado, máquinas de costura e outros. Muitos dos produtos eram usados em projetos que, por lei, não podem mais ser desenvolvidos pela Associação dos Aposentados, como as cadeiras escolares.

O leilão presencial seguiu a lei de licitações e todos os compradores receberam notas fiscais.