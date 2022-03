Polícia Militar é recebida a tiros no bairro Roma

Policiais militares foram verificar informação passada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) na noite de quinta-feira, por volta das 21h50min, sobre um homem que teria sido levado para uma área de mata para ser executado, na Estrada Cabeceira do Brandão, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Roma, em Volta Redonda (RJ).

Os agentes foram para o local e foram recebidos a tiros. Os agentes revidaram e os suspeitos se dispersaram na área de mata e ninguém foi atingido ou preso. Os agentes foram até a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda para o registro da ocorrência.