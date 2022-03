Foi concluído nesta semana o curso de “Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva no Neonato/Pediatria”, voltado aos profissionais que atuam na Maternidade do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA). O curso foi iniciado no mês de dezembro e por conta da rotatividade dos profissionais, a capacitação aconteceu uma vez por mês, com turmas de 4 pessoas por vez.

Segundo a Direção do Hospital, a previsão é que no mês de abril seja iniciado um novo ciclo de capacitação, quando os profissionais participarão do curso “Banho de Ofurô no Recém Nascido”. Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, a experiência da maternidade traz inúmeras alegrias, descobertas e grandes desafios, por isso, a capacitação dos profissionais é um dos compromissos da atual gestão.

“Desde o ano passado, estamos buscando e proporcionando diversos momentos de capacitação aos profissionais de saúde no município. Nosso objetivo é retomar os padrões de Saúde que Porto Real tinha na época do meu pai, quando fomos ranqueados como um dos melhores índices de todo o estado”, destacou Serfiotis. Foto: Regiane Real