Programa da Smel, em parceria com o Governo Federal, auxilia no combate à violência e na valorização do protagonismo feminino

O projeto ‘Mulheres de Aço’, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em parceria com o Governo Federal, na Arena Esportiva do bairro Voldac, está realizando ações itinerantes em escolas de Volta Redonda. A primeira delas foi no Colégio Santos Drumont, no bairro Niterói.

A professora responsável pelo programa, Perla Moura, explicou que as escolas das redes municipal e estadual estão sendo mapeadas para que seja realizado um cronograma de realização de atividades nesses locais.

“Nosso objetivo é levar o projeto para as escolas de forma preventiva. Queremos falar sobre tipos de violência que ocorrem na fase da adolescência, como a psicológica, patrimonial e moral, que são as que mais acontecem no ambiente escolar, como forma de intimidação”, ressaltou a professora.

A professora relatou ainda que durante as atividades serão levadas também simulações de situações realistas, como a importunação dentro dos coletivos e como agir e denunciar esses casos.

“Vamos falar ainda sobre os direitos que nós mulheres temos quando esse tipo de ocorrência acontece”, afirmou.

Entre as próximas unidades de ensino que serão visitadas estão a Escola Municipal Professora Marizinha Félix Teixeira de Lima (Três Poços), o Ciep Volta Grande e o Colégio Estadual Guanabara (Aterrado).

“Queremos atingir o maior número possível de mulheres, portanto, qualquer escola pode entrar em contato conosco para que possamos realizar esse trabalho tão importante”, concluiu a professora.

Aulas e horários do projeto

Entre as modalidades aprendidas como defesa está o boxe, kickboxing, a metodologia do Instituto de Defesa Érica Paes (IDEP) e jiu-jitsu. Além das lutas, as aulas são trabalhadas também com treinamento psicológico, simulando situações reais de agressão. As aulas acontecem três vezes na semana – segunda, quarta e sexta-feira, na Arena Esportiva do bairro Voldac, às 7h, 9h, 17h e às 18h.

Inscrições

Para participar do programa as mulheres devem comparecer à sede da Smel, que fica na Arena Esportiva da Voldac, portando cópia da identidade, CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4 e preencher a ficha de inscrição nos horários das aulas.

Rede de atendimento

Além das aulas de defesa pessoal, Volta Redonda conta com uma rede completa de assistência à mulher vítima de violência, como o CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher); a Patrulha Maria da Penha; a Casa Abrigo para mulheres em risco de vida; e a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

