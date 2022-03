Barra Mansa celebra Dia do Artesão com atividades na Praça da Matriz

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, promoveu neste sábado, atividades comemorativas em alusão ao Dia do Artesão, celebrado em 19 de março. As ações aconteceram das 8h às 14h, na Praça da Matriz, no Centro.

O evento contou com a tradicional Feira de Artesanato com a participação dos coletivos Borogodó, Girassóis, Vivendo de Arte, Cia. do Artesanato, Café com Arte e Feira da Preguiça; e das lojas parceiras: A Viana Leal, Singer, Cate Papelaria, Arte e Costura, LuclaArt, Rivolli Bijuterias e Creativity.

Programação:

– Projeto Arte na Praça: oficinas de artesanato com o apoio dos fabricantes Dohler, Tek Bond, e Santa Fé;

– Nasf: educação e saúde voltadas a práticas de alimentação saudável;

– Atendimento: psicóloga Grazielle Nacarate dando atendimento aos artesãos;

– Apresentação do Mágico Gustavo;

– Tenda da CDL;

– Houve também distribuição de pipoca e algodão doce.

Fotos: Paulo Dimas e Chico de Assis