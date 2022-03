Os jogadores do sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube tiveram uma semana completa de treinos físicos e táticos com a comissão técnica no Estádio Leão do Sul. Além disso, o fisioterapeuta, Eduardo e o preparador físico Marcus Vinicius, vêm desenvolvendo um trabalho importante de prevenção de lesões, preparando os jogadores para receber a carga a ser executada nos treinamentos.

O técnico Daniel Martins falou sobre os treinos desta semana:

“Nesta semana, finalizamos as avaliações e iniciamos o trabalho de campo. Muito trabalho posicional neste início de trabalho. A gente conseguiu dar ênfase a atividades de bola parada de escanteio. Aos poucos, a gente vai implantando e executando todas as ações que planejamos. Vale ressaltar que a receptividade do grupo com as ideias que a comissão técnica tem levado para os atletas, tem sido muito boa a aceitação. Os jogadores têm comprado a ideia. Tem sido um período de adaptação nesses primeiros dias, devido à intensidade da forma de trabalhar, juntamente com a análise de desempenho. Foi uma semana muito boa e bem puxada também”, destacou o técnico Daniel Martins.

Na próxima semana, a equipe sub-20 do Barra Mansa já terá alguns jogos amistosos preparatórios para o Campeonato Carioca (Série B2). No sábado (26/3), o time barramansense enfrentará o Paraíba do Sul, às 15 horas, no Estádio Leão do Sul. Na quinta-feira (24/3), outro amistoso poderá ser confirmado contra o Império Serrano, às 10 horas, também no Estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio.

