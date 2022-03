Um ônibus da Viação Santa Edwiges pegou fogo na tarde deste sábado (19), na RJ-137, estrada que liga Barra do Piraí a Conservatória, distrito de Valença. Ninguém se feriu. Não foi informado quantas pessoas estavam no veículo, mas todas saíram antes que o fogo se alastrasse.

O ônibus fazia a linha Belvedere-São José. O motorista percebeu o incêndio no bairro Belvedere e parou no acostamento. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. (Foto: Redes sociais)