Um homem, de 50 anos, caiu com o carro em um rio no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Ele tentava fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no km 534, da rodovia Rio-Santos. Após simular que pararia o veículo, ele empreendeu fuga e foi perseguido pelos agentes.

Durante a fuga, ele perdeu a direção do veículo, bateu em uma defensa metálica e caiu no rio. O suspeito conseguiu sair da água, mas o carro afundou. O veículo foi removido do rio.

O homem informou aos policiais que tentou fugir, pois sabia do mandado de prisão em seu nome, em um caso relacionado a homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.