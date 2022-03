Carro capota na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um carro capotou na tarde deste domingo, dia 20, e deixou uma pessoa ferida, na Rodovia do Contorno, em frente ao Loteamento Alphaville, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e três ambulâncias foram ao local para socorrer as vítimas. No momento do acidente chovia bastante no local. Giovani Pereira Pinto, de 41 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) e Rosana Pereira, de idade não informada, pelos bombeiros.

Eles foram levados ao Hospital São João Batista. Como o veículo saiu da pista, o trânsito na rodovia não foi afetado.