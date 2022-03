As fortes chuvas que atingiram a região de Angra dos Reis provocaram quedas de árvores e de barreiras, alagamentos e acidentes, na tarde deste domingo, dia 20. A Rodovia Rio-Santos, está bloqueada na altura da Condomínio Mata Atlântica, antiga pousada do inhambú.

Na altura do bairro Praia Brava, um casal morreu e uma criança ficou ferida na colisão do veículo com uma árvore caída na pista. A Defesa Civil acionou várias sirenes nos bairros Lambicada, Monsuaba, Marinas, Sapinhatuba 3 e Camorim. No bairro Enseada, subida do Retiro, caiu barreira e um poste ameaça cair.

Lauro Oliveira – Defesa Civil

A Defesa Civil pede para moradores que moram perto das encostas do Camorim Grande fiquem em alerta por causa do volume de chuva. O Colégio João Pedro de Almeida, foi reservado para qualquer tipo de emergência.

O superintendente de Assuntos Estratégicos da prefeitura de Angra, Timóteo Cavalcante informa que mais de oito árvores estão caídas na pista. Ele pede para que as pessoas evitem a BR-101 (Rodovia Rio-Santos).