Flamengo e Vasco buscam primeira vaga na final do Campeonato Carioca

Rádio Nacional transmite partida ao vivo a partir das 16 horas

Flamengo e Vasco voltam a se encontrar, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (20) no estádio do Maracanã, para definir quem será o primeiro finalista do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite o jogo decisivo ao vivo.

Após vencer o jogo de ida, disputado na última quarta-feira (16), o Rubro-Negro chega ao segundo jogo da semifinal com uma considerável vantagem, isto porque obriga o Cruzmaltino a triunfar por dois ou mais gols de diferença para avançar.

O Flamengo chega ao Clássico dos Milhões com um problema certo, o atacante Bruno Henrique está fora da partida por causa de uma lesão no ombro. Desta forma, a tendência é que o técnico português Paulo Sousa opte pela entrada de Lázaro na equipe, jogador que tem recebido oportunidades nesta posição.

A boa notícia fica por conta do zagueiro David Luiz, que se recuperou de uma torção no joelho sofrida na última quarta-feira. Desta forma, o Flamengo pode entrar em campo com a seguinte formação: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Já o Vasco chega sem problemas à partida. Assim, caso o técnico Zé Ricardo opte por repetir a escalação da ida, a equipe de São Januário deve entrar em campo com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Quintero e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Weverton e Nenê; Gabriel Pec e Raniel.

Segundo o goleiro Thiago Rodrigues, mesmo com a desvantagem a equipe não pode deixar de confiar na classificação: “Independentemente do que se fala, temos que acreditar. O Zé Ricardo [técnico] sempre fala que o Vasco é para quem acredita, e é com esse espírito que vamos para o jogo”. Além disso, a equipe de São Januário recebeu uma dose extra de ânimo no último sábado (19), quando realizou um treino aberto que contou com uma grande presença da torcida vascaína. Foto cedida à Agência Brasil – (Marcelo Cortes/Flamengo)