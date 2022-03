Identificada uma das vítimas fatais de acidente na BR-101, em Angra

Foi identificada como Ana Gomes, de 25 anos, a mulher que morreu em um acidente no início da tarde deste domingo (20), na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis. Ela estava em um carro. No acidente, o motorista, de 26 anos, de identidade ainda não informada, também morreu, e uma criança, de 7, foi levada para o Hospital de Praia Brava.

Segundo as primeiras informações, o carro bateu em uma árvore que caiu na rodovia e saiu da pista. As vítimas morreram no local. Na BR-101, diversas árvores caíram pela pista e bolsões de água se formaram, exigindo cautela dos motoristas. A Polícia Rodoviária Federal informou que houve diversos deslizamentos de terra e árvores entre os quilômetros 519 e 522, ocorrendo interdições parciais da rodovia, onde o trânsito está sendo possível somente pelo acostamento. Uma equipe da PRF estava em ronda para apurar detalhes. A corporação acionou os bombeiros para realizar o corte de árvores e galhos que estão na pista.

A chuva chegou com força à Angra dos Reis na tarde deste domingo. A cidade está em estado de alerta. Diversas ruas estavam alagadas no momento da publicação deste texto. As sirenes de alerta da Defesa Civil foram acionadas nos bairros Lambicada, Monsuaba, Marinas, Sapinhatuba 3 e Camorim.