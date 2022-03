Foi identificado apenas como Mário, de 26 anos, conhecido como ‘Netinho’, o motorista do carro que morreu no acidente na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis, no início da tarde deste domingo (20). Ele estava no carro com uma mulher, identificada como Ana Gomes, de 26 anos, que também morreu, e uma menina, de 7 anos. A criança foi socorrida para o Hospital de Praia Brava.

Não há informações sobre o quadro de saúde dela. Segundo as primeiras informações, o carro bateu em uma árvore que caiu na rodovia e saiu da pista. As vítimas morreram no local. Na BR-101, diversas árvores caíram pela pista e bolsões de água se formaram, exigindo cautela dos motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve diversos deslizamentos de terra e árvores entre os quilômetros 519 e 522, ocorrendo interdições parciais da rodovia, onde o trânsito está sendo possível somente pelo acostamento. Uma equipe da PRF estava em ronda para apurar detalhes.