Saae-VR constrói nova rede de água para moradores do Cantinho do Céu

Obra vai beneficiar cerca de 80 famílias em servidão no Retiro

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) está finalizando a construção de uma nova rede de abastecimento de água que interliga o reservatório localizado no Cemitério do Retiro até uma servidão da Rua Timor, conhecida pelos moradores como Cantinho do Céu, no mesmo bairro. No total são cerca de 600 metros de tubulação de PVC que estão sendo colocados em um trecho por dentro do cemitério.

“Esse trabalho é uma parceria entre a Gerência de Água e Esgoto (GAE) e a Gerência de Manutenção (GMA), que vai melhorar o abastecimento de água para cerca de 80 famílias do Cantinho do Céu. É uma obra grande que estamos conseguindo realizar graças ao esforço e empenho das nossas equipes”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

A obra está na segunda etapa, onde estão sendo construídos cerca de 400 metros de tubulação de duas polegadas, além de as equipes estarem eliminando pontos com emendas feitas em diâmetro menor, o que prejudicava o fluxo da água. Os profissionais contam com apoio de uma retroescavadeira e se revezam em duas equipes para concluir a obra. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados na próxima semana.

A primeira fase contemplou a construção de aproximadamente 200 metros de tubos realizada em dezembro do ano passado. Também foram feitas reforma geral do reservatório e substituição de registros.

“Desta maneira, esperamos tornar o abastecimento regular, evitando desabastecimento a esses moradores”, finalizou PC. Fotos cedidas pelo Saae-VR/Secom/PMVR